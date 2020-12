Tomaž Kavčič peče paneton z olivami in brinjem

Priprava traja več dni

Se tudi vam zdi, da je letos tradicionalno peko prazničnih potic kar nekako izrinil paneton? To je značilna italijanska praznična sladica, ki jo je sila težko pripraviti. Družabna omrežja so te dni preplavljena s fotografijami ponosnih visokih sladic, spečenih v papirnatih modelčkih. Uspešno jih pripravljajo predvsem tisti, ki so droži, to čudovito mešanico vode in moke, že dobro osvojili.Pa še tistim peka panetona mnogokrat ne uspe, kajti to je zahteven proces, pri katerem je treba upoštevati številne dejavnike. Za začetek velja, da na peko panetona kar pozabite, če doma nimate (zmogljivejšega) kuhinjskega robota, ki bo testo dobro zgnetel do gladkega. Pri pripravi pa je treba upoštevati še mnogo dejavnikov, od temperature sestavin, prostora in potem tudi pečice do časa vzhajanja in še česa. Postopki priprave pravega panetona, tistega s kislim testom (Italijani ga imenujejo pasta madre), traja več dni, recepti pa so tako obsežni, da so marsikdaj napisani na dveh, treh straneh!Vanj se je letos poglobil tudi priznani slovenski chef, ki na Dvorcu Zemono vodi Gostilno pri Lojzetu. Ta je zaradi znanih razmer zaprta že od sredine oktobra, kar pa ne pomeni, da karizmatični kuharski mojster počiva.Ravno nasprotno – zadnje tedne se poglobljeno posveča ustvarjanju nove linije izdelkov, imenovane Zemono+, in prvi v njej je ravno paneton, ki ga chef Kavčič te dni že prodaja – za 29 evrov bo na prodaj prek spletne vinoteke eVino.»Izbral sem pekarno v Torinu, ki to praznično sladico odlično obvlada,« je konec minulega tedna povedal Kavčič, ki se je v nedeljo odpravil v Italijo. »Tam bom do torka, da bom zraven pri celotnem procesu priprave, v sredo se z izdelki predvidoma že vrnem v Slovenijo,« je svoj delovni teden opisal Kavčič, ki je pripravil dva okusa sladice: kandirane olive in brinje. Poleg tega je ustvaril še popečen hrustljav paneton.Kavčič je v preteklosti v sodelovanju s Fructalom že predstavil džin Monologue, ki so mu sčasoma dodali tonika v dveh okusih, prvi je klasični dry bitter, drugi mediteranski tonik z limono.Poleg naštetega, je pojasnil Tomaž Kavčič, bodo v linijo Zemono+ sčasoma dodali še marsikaj odličnega iz bližnje in daljne okolice. To ne bodo le izdelki, ki segajo na področje hrane in pijače, temveč tudi marsikaj povezano s kulinariko – denimo posebni kozarci za džin.