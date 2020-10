Tofu z mletim mesom

Za 4 osebe:

300 g tofuja

200 g mlete svinjine

2 mladi čebuli (ali 1 glavica)

2–3 stroki česna

2 žlici sojine omake

2 žlici paradižnikove omake

0,5 žličke pekoče čili omake

1 žlička rdeče mlete paprike

olje

Čebulo in česen očistimo, česen sesekljamo, čebulo narežemo na kolobarje. Tofu narežemo na majhne kocke. Meso polijemo s sojino omako, potresemo s koruznim škrobom in premešamo. Pustimo stati pol ure. V kozici segrejemo olje in na njem prepražimo čebulo. Ko oveni, dodamo česen in čili omako. Med mešanjem dušimo minuto ali dve. Dodamo meso in med mešanjem pražimo, dokler ne zakrkne. Dodamo tofu in paradižnikovo omako, potresemo z rdečo papriko in premešamo. Po potrebi dolijemo še malo vode in pustimo rahlo vreti približno deset minut. Vmes premešamo.

Iz tofuja običajno pripravljamo veganske ali vegetarijanske jedi, tokrat pa ponujamo recept, v katerem se druži z mletim mesom. Jed prihaja iz Azije, v izvirni različici pa mora biti zelo pekoča. Seveda jo lahko naredimo v nekoliko bolj blagi obliki ali celo povsem nepekočo, v tem primeru pač izpustimo čili.Sicer pa je tofu vsestransko živilo, ki ga lahko pripravimo v številnih omakah, blagih ali pekočih, z dodatkom poljubne zelenjave. K jedi postrežemo kuhan riž ali pa jo postrežemo kar samo, kot enolončnico.