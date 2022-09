Tofu, drobljenec ali omaka iz soje (FOTO)

Soja je stročnica, ki jo v nasprotju s preostalimi uporabljamo predvsem v predelani obliki. Medtem ko na primer grah, fižol, lečo in čičeriko uživamo v zrnju, morda še v stročju, predvsem fižol, imamo sojo na voljo v številnih izdelkih, bodisi fermentiranih bodisi nefermentiranih. Seveda jo lahko uporabimo tudi v zrnju, vendar priprava vzame več časa.

Zrnje moramo namakati vsaj 12 ur, potem vodo odlijemo, da odstranimo škodljive snovi, surova soja je namreč za človeka strupena, in jo v sveži vodi kuhamo najmanj eno uro. Kuhano zrnje dodajamo solatam ali juham, lahko pa ga zmeljemo v kašo in pripravimo okusne jedi, na primer polpete, nadev za paprike, bučke ali jajčevce, omako pa še kaj. Omenimo še, da je kuhano sojino zrnje bolj čvrsto oziroma trdo kot fižolovo in čičerikino, vzrok pa tiči v veliki vsebnosti beljakovin, zaradi česar je soja pravzaprav tako čislana.

Njeno zrnje namreč vsebuje kar 50 odstotkov beljakovin, soja velja za rastlino, ki je z njimi najbogatejša. Žitarice jih denimo vsebujejo le okrog 10 odstotkov.

Sojo uporabljamo predvsem v predelani obliki. FOTO: Naito8/Getty Images

Prav zaradi tega so jo posvojili vegetarijanci in vegani oziroma vsi, ki jim v prehrani zaradi neuživanja mesa primanjkuje beljakovin. Po drugi strani se je kar nekoliko bojimo zaradi načina pridelave, zato poiščimo izdelke iz ekološke certificirane pridelave. A vrnimo se k izdelkom iz soje, ki so na voljo na tržišču.

Med nefermentiranimi, narejenimi iz mletih zrn, so moka, kosmiči in tako imenovano sojino meso v različnih oblikah, iz njih pa lahko pripravimo jedi, podobne mesnim. Iz drobljenca pripravimo omako za testenine ali polpete, iz koščkov skuhamo golaž ali obaro, večje kose pa kot zrezke v omaki. Priprava je preprosta, sojino meso namočimo, ožamemo in pripravimo po izbranem receptu. Ker soja nima posebnega okusa, za pripravo uporabimo poljubne začimbe.

Kuhano sojino zrnje je trše od fižolovega.

Omenili smo fermentirane izdelke, to so predvsem sojina omaka, s katero začinimo jedi, ter tofu ali sir tempeh, ki je podoben tofuju, le da je izdelan iz celih zrn. Tofu in tempeh običajno pripravimo kot meso, popečemo ju v ponvi ali na žaru ali dušimo v omaki. Poleg predelane soje lahko kupimo tudi kalčke, ki se prodajajo pod imenom sojini, vendar gre večinoma za kalčke fižola mungo, sojine je namreč precej težko vzgojiti. Kalčke uživamo sveže v solati.