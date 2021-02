To so slastne torte, ki jih peče pevka, ki nas je zastopala na Evroviziji

Zadnje leto je za glasbenike še posebej težko. Zaradi razmer so bili primorani odpovedati svoje koncerte in pot do občinstva poiskati po drugačnih poteh. A kljub temu, da so nastopi odpovedati, so mnogi izmed njih vseeno zelo aktivni in produktivni. Medtem ko se nekateri v vsej svoji polnosti posvečajo glasbenemu ustvarjanju, so se drugi posvetili odkrivanju drugih potencialov, ki jih skrivajo v sebi. Ena izmed čudovitih žensk z mnogimi talenti je tudi Hannah Mancini, pevka skupine Xequtifz, ki je pred leti Slovenijo zastopala na evrovizijskem odru.

