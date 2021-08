ODPRTA KUHINJA

To so razlogi, zakaj je tako dobro jesti paradižnik

Le kaj bi Italijani brez paradižnika in kaj Slovenci brez paradižnikove solate ob mesu z žara? In zakaj vse to pisanje o paradižniku? Najbrž ne le zaradi odlične uporabnosti. Paradižnik danes uvrščamo med deset najbolj zdravih živil.