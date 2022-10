Kaj pa gre lahko narobe, boste rekli! Te dni smo se nabiranja in priprave gob lotili z enim največjih slovenskih poznavalcev in njegovo naslednico. Z Bojanom in Anjo Rot smo se sprehodili po bovških gozdovih in ponovili najpomembnejše osnove, ki bi jih moral poznati prav vsak nabiralec. Sploh tisti, ki ga je premamila letošnja bogata sezona.

Več na Odprti kuhinji.