To na pikniku ne sme manjkati (FOTO)

Maj je tu in z njim vred (prvi) pikniki. Tokrat ponujamo nekaj finih predlogov, s katerimi bo vaš piknik še za odtenek bolj zanimiv: osredotočamo se na solato. Ta je lahko klasična, denimo paradižnikova, lahko pa stopimo korak naprej in pisane paradižnike dopolnimo z vloženo koruzo, rezinami svežih kumaric, morda s koščki fete, zraven katere se krasno podajo vložene olive.

Hitro in enostavno: šparglji, paradižnik, popečen kruh in sir za žar!

Če bi pikniku narisali malce drugačno podobo, se lahko odločimo za testeninsko solato. Te so bile, vsaj tako se nam zdi, moderne pred desetletji, nato pa so kar nekako utonile v pozabo, čeprav so v resnici res uporabne, lahko so solata ali pa odigrajo vlogo priloge.

Zanjo izberemo manjše testenine, denimo metuljčke, svedrčke ali polžke. Testenine v soljenem kropu skuhamo po navodilih, zapisanih na embalaži. Nato jih odcedimo in prelijemo s hladno vodo. Spremenimo jih v solato: dodamo jim različne sestavine, tudi šparglje, ki smo jih narezali na kolutke in zadnjo minuto, dve kuhali s testeninami vred.

Malce odličnega oljčnega olja, nekaj kapljic kisa ali limonovega soka, in že imamo osnovo. Lahko ji dodamo popečen sir za žar ali grobo strta semena, denimo bučnice ali popražena sončnična semena, kot tudi kruh, narezan na večje kocke in popražen v ponvici ali rahlo popečen v pečici. Ne pozabimo na pesto, ki nam bržčas stoji kje v hladilniku, če imamo radi česen, ga dodajmo, lahko celo malo čebule (morda prepražene).

Zadnjih nekaj let je takšna iz lubenice pravi hit poletnih druženj.

Nam je ostalo kaj kruha? Z njim nadomestimo testenine, narežemo ga na kocke in popečemo, in že dobimo jed, podobno toskanski panzanelli.

Ko že omenjamo priljubljene solate, ne moremo mimo tiste iz lubenice. Zadnjih nekaj let je pravi hit poletnih druženj, solata iz lubenice z dodatkom fete pa seveda ni sladica, ampak je, začinjena s soljo, poprom, kisom in oljem, osvežilni dodatek jedem z žara. Solato iz lubenice, narezane na kak centimeter velike kose, priporočajo tudi znani kuharji, od Jamieja Oliverja do Nigelle Lawson!

Pisane jedi popestrijo obrok. FOTOGRAFIJE: ŠPELA ANKELE