Na portalu Naša super hrana je vzpostavljen prenovljen zemljevid ponudnikov lokalnih pridelkov in izdelkov. Med njimi je veliko eko pridelkov s kmetij in eko izdelkov. Pobrskajte in z nekaj kliki poiščite najbližjega ponudnika TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano