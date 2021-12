To je pravi kriterij za dobro gostilno

Sicer nismo gurmanski kritiki, ampak vsemu temu bomo dodali dostopnost. Včasih je to pomenilo dovolj veliko parkirišče, danes pa še nekaj: električno polnilnico za avtomobile.

Električni avtomobili so prihodnost in na cestah je vsak dan več lepotcev, ki pritegnejo pogled, čeprav njihovi motorji ne hrumijo, kot so nekdaj klasična vozila. S konkretnimi podatki: leta 2020 je število vseh registriranih avtomobilov v Sloveniji ostalo skoraj enako (rast 0,5 odstotka), število električnih pa se je skoraj podvojilo (rast za 83,4 odstotka). Lastniki se s svojimi avtomobili seveda vozijo tudi »na lepše«. Odlična večerja, poslovno kosilo, uživanje v izbranih okusih – tisti, ki cenijo dobro vožnjo, se želijo razvajati tudi pri drugih stvareh in hrana je tu na seznamu želja po navadi zelo visoko.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija