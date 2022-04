To je naš najboljši recept za regratov sirup

Z leti smo preskusili veliko receptov za pripravo tega sirupa in to je naš izbor najboljšega, po receptu Mirjam Grilc: regratovi cvetovi so morda močne barve, okusa pa blagega. Zato priporočamo dodatek ingverja in velike količine agrumov – sladkobi bodo dodali novo, globljo dimenzijo.

Več na Odprta kuhinja.