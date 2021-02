Tina Likozar: enolončnica iz zimske zelenjave s čičeriko

Če imamo suho čičeriko, jo dan prej namočimo, potem pa skuhamo. Nič hudega pa ne bo, če preprosto odpremo konzervo in uporabimo odcejeno.

Čebulo olupimo in na grobo nasekljamo. Česen olupimo in stisnemo s stiskačem ali drobno nasekljamo z nožem.

Zelenjavo olupimo in narežemo na manjše kose (torej na slab centimeter velike kocke).

V kozici dobro segrejemo malo olja, na katerega damo na grobo nasekljano čebulo. Med nenehnim mešanjem jo na srednjem ognju pražimo, da postekleni. »Pustim jo malo dlje, da začne rahlo rumeneti, ker se mi zdi, da da enolončnici boljši okus,« pravi Tina Likozar.

Nato dodamo na manjše kocke narezano zelenjavo, premešamo in dušimo 5 minut oziroma toliko, da se malo zmehča.

Zatem dodamo česen in začimbe ter zalijemo z jušno osnovo oziroma z vodo. Povečamo ogenj.

Pripravimo maso za žličnike: v razžvrkljana jajca dodamo tri žlice vode in moko ter premešamo do gladkega, da dobimo bolj gosto zmes.

Ko zavre, ogenj umirimo in v juho zakuhamo še vodne žličnike: žličko najprej pomočimo v vrelo juho, nato z njo zajamemo za četrtino žličke mase in jo položimo v juho. Postopek ponavljamo, da porabimo vso maso.

Vse skupaj naj na umirjenem ognju rahlo brbota 15 minut, da se žličniki skuhajo in zelenjava ustrezno zmehča.

Še en nasvet kuharice tedna: »Če želite, lahko dodate tudi piščančja stegna brez kosti in tako nastane krepkejša, zelenjavno-mesna enolončnica.«

Za 4–6 oseb:

250 g korenja, 200 g rumene kolerabe, 150 g pastinaka, 100 g krompirja, 80 g čebule, 100 g pora, 50 g zelene (gomolj), 2 stroka česna, 1,5 l jušne osnove (ali vode), ena do dve pesti skuhane čičerike, lovorjev list, majaron, timijan, šetraj, malo olja, sol, poper

Vodni žličniki:

3 jajca, 3 žlice vode, 5 žlic moke (oziroma toliko, da dobimo lepo maso)

je doma na kmetiji Likozar – ta stoji na robu gorenjske vasice Voklo, blizu Šenčurja. Kmetija, ki sta jo na noge postavila njena stara mamain stari oče, je imela sprva nekaj malega živine, na poljih pa so pridelovali krompir. Ko jo je prevzel Tinin oče, je začel dodajati različno zelenjavo – najprej, nekako pred tridesetimi leti, kitajsko zelje, pozneje še preostale poljščine. Zdaj na Likozarjevi kmetiji raste že kakšnih 25 vrst zelenjave, največ krompirja. Da je na kmetiji vedno nova ponudba, gre malce zaslug pripisati tudi Tininemu partnerju, ki v Begunjah na Gorenjskem že dobro desetletje vodi Gostišče Draga. Pred kratkim je začel v steklene kozarce pakirati domače enolončnice, v katere rada zaide zelenjava s kmetije Likozar. Doma jih samo potopimo v vodno kopel ali pa jih odpremo in vsebino pogrejemo v loncu, pa je kosilo nared. A nazaj k Tini Likozar: tudi ona spretno suče kuhalnico, saj že nekaj let po starih družinskih receptih vlaga zelenjavo, ki jo trenutno na kmetiji, po spletu in v Gostišču Draga prodaja pod imenom Tinine vložnine. Za današnje Okuse je pripravila krasno zimsko enolončnico, ki ji bogat okus dajo tako raznolike gomoljnice kot skrbno odmerjene začimbe.