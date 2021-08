Tiktok limonada: Osvežilni napitek, ki je obnorel socialna omrežja

V teh dneh so temperature sicer nekoliko padle, a kozarec osvežilnega napitka v soparnem ozračju nikakor ni odveč. In če ste že mislili, da ste preizkusili vse recepte za različne domače limonade, vam danes serviramo še enega, ki ga lahko dodate na svoj poletni repertoar. Gre za nekoliko drugačno limonado, katere lastnosti bi morda lahko primerjali s sorbetom. Je namreč nadvse kremasta, njena aroma po citrusih pa izvira kar iz praška, ki ga gotovo vsi poznamo. V kozarcu bomo namreč namešali napitek, ki ga velikokrat poimenujemo kar cedevita, ne glede na to, katere znamke je.Recept vas čaka na Odprti kuhinji.