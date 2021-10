Recept: telečje kocke iz pečice

Za 4 osebe:

1 kg telečjih kock

1 dl belega vina

1 dl kisle smetane

1 žlica mlete čebule

1 žlička soli

Potrebujemo še:

litoželezni lonec s pokrovom

Meso damo v lonec. Solimo, dodamo mleto čebulo, vino in smetano. Dobro premešamo in lonec pokrijemo. Posodo postavimo v pečico, zavrtimo gumb na 160 stopinj Celzija in pečemo dve uri. Preden postrežemo, pomešamo. Ponudimo lahko z ribano kašo, ki jo skuhamo v soljenem kropu, odcedimo in nato pokapamo z malo oljčnega olja.