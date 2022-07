Tekila z lubenico (RECEPT)

Osvežujoči poletni koktajl s tekilo popestrimo z ledenimi kockami iz lubenice. Lahko bi uporabili tudi ledene kocke, v katerih je zamrznjeno sveže sadje, namesto tekile se obnesejo tudi druge alkoholne pijače, na primer vodka. Pomembno je, da alkohol ne prevlada, zato dodamo še sok.

Namesto sadnega uporabimo zelenjavnega, na primer paradižnikovega, v tem primeru se zraven priležejo olive. Takšen koktajl se poda k slanim prigrizkom. Okrasimo z limono ali pomarančo, za vse agrume pa velja, da jih res temeljito umijemo pred zaužitjem, še najbolje je, da uporabimo ekološko pridelane.

Za 4 osebe:

polovica manjše lubenice

2 dcl tekile

2 dcl sadnega sirupa

1 dcl limetinega soka

1 limona

ledene kocke

Limono operemo, osušimo in narežemo na rezine. Lubenico olupimo, odstranimo seme in jo narežemo. Stresemo v blender in zmeljemo. Nalijemo v model za ledene kocke in zamrznemo. Ko je lubenica zamrznjena, pripravimo pijačo. V kozarce razdelimo po 0,5 dcl tekile in sadnega sirupa ter 0,25 dcl limetinega soka. Premešamo, dodamo ledene kocke in okrasimo z rezinami limone. Takoj postrežemo.