Tedenski jedilnik: preprosta in poceni kosila za vsak dan

Ta teden se bomo pogreli z enolončnico s fižolom in testeninami, ki jo obožujemo. V pekaču bomo združili mlince in rdeče zelje ter spekli palačinke. Iz krompirja, moke in ravno prav masti pa bodo nastali božanski krompirjevi žganci.

Več na Odprti kuhinji.