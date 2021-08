Tedenski jedilnik: Paradižnik

Ratatouille na hitro Čebulo drobno sesekljamo in prepražimo na malo olja v večji ponvi, dodamo sesekljan česen. Jajčevec operemo in narežemo na za grižljaj velike kocke ter dodamo čebuli, premešamo in pri nizki temperaturi kuhamo deset minut. Medtem operemo bučke in papriko ter narežemo na kocke, dodamo v ponev, premešamo in kuhamo dve minuti, dodamo še paradižnik, tistega iz pločevinke razdrobimo kar s kuhalnico in dušimo 15 minut. Nasekljamo baziliko in jo primešamo, solimo, popramo. Postrežemo s kosom črnega kruha.



Za 4 osebe:

večja čebula

3 stroki česna

večji jajčevec

2 bučki

rdeča paprika

400 g paradižnika iz pločevinke

250 g češnjevih paradižnikov

bazilika

Pita Za testo zmešamo moko z žličko soli, dodamo olje in ravno toliko vode, da se vse poveže, 4–5 žlic. Testo razvaljamo med dvema polama papirja za peko in položimo v namaščen pekač (24 cm), obložimo tudi rob; postavimo v hladilnik.

V kozici segrejemo malo oljčnega olja in prepražimo na drobno nasekljano čebulo, dodamo ščep soli. Pri zmerni temperaturi kuhamo 20 minut, da se zmehča. Dodamo sesekljan česen, premešamo, odstavimo in ohladimo; potem vmešamo gorčico in sir.

Pečico segrejemo na 190 stopinj, testo obložimo s peki papirjem in kroglicami za peko ter pečemo 20 minut. Malo ohladimo, razporedimo čebulo, na vrh pa na kolobarje narezane paradižnike. Malce posolimo in popramo ter postavimo v pečico za 25 minut.



Za 4 osebe:

2 večji čebuli

2 stroka česna

2 žlici gorčice

100 g grojerja

50 g parmezana

300 g paradižnika

Za testo:

350 g moke

150 ml oljčnega olja

FOTO: Margouillatphotos/Getty Images

Omleta V skledici razžvrkljamo jajca, v ponvi s premazom proti prijemanju segrejemo malo oljčnega olja in nanj vlijemo jajca, v sredini jih malce mešamo z vilicami. Ko so ob robovih pečena, na sredini pa še malce tekoča, potresemo z nadrobljeno feto, narezanimi paradižniki in špinačo. Omleto prepognemo in kuhamo pri zmerni temperaturi še kako minuto.



Za 1 osebo:

2 jajci

4 posušeni paradižniki

25 g sira feta

pest listov mlade špinače

FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

Brusketa Čebulo drobno sesekljamo in stresemo v skledo, primešamo na kockice narezan paradižnik, ki smo ga malo odcedili, sesekljan česen in narezano baziliko, dodamo balzamični kis in olje, sol in poper ter nežno premešamo. Pokrijemo s folijo za živila in postavimo v hladilnik za najmanj eno uro. Bageto narežemo na 12 kosov in popečemo z obeh strani. Vsak kos obložimo s paradižnikovo mešanico in postrežemo.



Za 12 kosov:

pol majhne rdeče čebule

500 g paradižnika

2 stroka česna

6 lističev sveže bazilike

30 ml balzamičnega kisa

60 ml oljčnega olja

12 kosov kruha

FOTO: Anna_shepulova/Getty Images

Juha V skledi segrejemo oljčno olje, dodamo sesekljan česen, posušene paradižnike, paradižnik iz pločevinke, jušno osnovo, solimo in popramo ter zavremo. Kuhamo deset minut, potem do gladkega zmeljemo v blenderju ter postopoma dodajamo kislo smetano. Po potrebi dosolimo, če je prekislo, dodamo žličko sladkorja. Postrežemo takoj, okrasimo z baziliko in po želji še s kislo smetano.



Za 4 osebe:

2 stroka česna

5 na soncu posušenih paradižnikov iz oljčnega olja

3 x 400 g paradižnika iz pločevinke

500 ml zelenjavne jušne osnove

120 ml kisle smetane

FOTO: Lisovskaya/Getty Images

Rižota V loncu segrejemo oljčno olje, dodamo drobno sesekljano čebulo in strt česen, solimo in primešamo riž ter kuhamo dve minuti. Dodamo paradižnik, ki ga razrežemo na pol, uporabimo lahko tudi vloženega, in zavremo. Dodamo polovico jušne osnove, premešamo in počakamo, da riž vpije tekočino. Preostalo prilivamo po zajemalkah, vsakič počakamo, da jo riž vpije, ves čas mešamo. Po okoli 20 minutah je kuhan. Vmešamo parmezan, maskarpone in sesekljano baziliko ter postrežemo.



Za 2 osebi:

čebula

česen

175 g riža

400 g češnjevega paradižnika

600 ml zelenjavne jušne osnove

30 g maskarponeja

30 g parmezana

bazilika

FOTO: Mariha-kitchen/Getty Images

Zapečeni njoki V kozici segrejemo oljčno olje, dodamo sesekljano čebulo in sesekljano papriko, kuhamo pet minut. Dodamo strt česen in paradižnike, pri zmerni temperaturi kuhamo nekaj minut, prilijemo malo vode, še bolje paradižnikove omake. Dodamo njoke in kuhljamo 10 minut, da se zmehčajo, občasno premešamo. Solimo in popramo, primešamo šop bazilike in pretresemo v večji pekač, ki smo ga namazali z oljčnim oljem. Potresemo z na koščke natrgano mocarelo in za 6 minut potisnemo v pečico, pod žar, da se sir raztopi.



Za 4 osebe:

manjša čebula

rdeča paprika

strok česna

400 g paradižnika

500 g njokov

bazilika

125 g mocarele

FOTO: Ad077/Getty Images

Poletja ni brez paradižnika, vsestransko uporabnega živila, ki se ponaša tudi s precejšnjo prehransko vrednostjo. Kako drugače je bilo nekoč, ko so menili, da je strupen!No, danes vemo, da je pravzaprav zdrav. Uživamo surovega, kuhanega, dušenega, nadevamo ga in predelujemo v slastne omake in juhe, celo sušimo ga, najraje na soncu. Danes tudi vemo, da ga ne hranimo v hladilniku, pač pa kar pri sobni temperaturi, le tako bomo namreč ohranili njegov okus.In prav zaradi tega ga tako zelo cenimo v kuhinji in pripravljamo na tisoč in en način.