Tedenski jedilnik: ideje za odlična in preprosta kosila

Ta teden smo pobrskali po knjižnici receptov in izbrskali priljubljeno trojko, v kateri se družijo špinača, jajca na oko in krompirjev pire. Ker vemo, da ste ljubitelji lazanje, a bi vam med tednom priprava te jedi vzela preveč časa, je tukaj recept, ki reši to težavo ...

Več na Odprti kuhinji.