Tako tenko testo, da se vidi skozi

Tudi če se mudi, lahko testo zamesimo sami, počivalo bo, ko pripravljamo nadev.

Zavitek ali po domače štrudelj je jed iz vlečenega testa iz sladkega ali slanega nadeva, ki jo spečemo v pečici. Za dober zavitek je ključno dobro testo, ki se mora lepo vleči, tako da ga lahko res na tanko razvaljamo in razvlečemo. Pravi mojstri pravijo, da mora biti tako tanko, da bi lahko skozenj brali časopis. In ti ga razvlečejo tako, da se pri tem niti slučajno ne raztrga.Opazovanje kakšne starejše gospodinje, ki ga spretno vleče na vse strani, tako da na koncu sega čez robove velike kuhinjske mize, bi lahko marsikoga odvrnilo, da bi se sploh preizkusil v tej veščini, a v resnici ni zelo zapleteno. Pomembno je, da moki in vodi, ki sta glavni sestavini za testo, dodamo dovolj maščobe, danes običajno uporabimo olje, nekoč pa so ga zamesili tudi s svinjsko mastjo. Maščoba mu namreč daje voljnost, zaradi katere se lepo vleče.Nekateri vanj zamesijo še jajce. Potem pa ga je treba gnesti dovolj dolgo, vztrajno in intenzivno, da postane povsem gladko in elastično. Nato mora še malo počivati, pri čemer ga premažemo z oljem, in šele potem je nared za veliki preizkus vlečljivosti. Lepše se bo vleklo, če ga nežno premažemo z oljem. A nič ne de, če nam ne uspe ali nimamo poguma, izhod v sili je kupljeno vlečeno testo, vendar je treba priznati, da zavitek ne bo enak.Najbolj znan in priljubljen je gotovo jabolčni, v katerem naribanim jabolkom, ki so osnovna sestavina, dodamo na primer rozine, nasekljane orehe ali mandlje, žlico skute ali smetane.Imeniten je skutni zavitek, ki je lahko sladek ali slan, skuto pa lahko zmešamo tudi z jabolki. V drugi različici, ki je prav tako lahko slana ali sladka, v skuto zmešamo bučke ali buče. Poleg jabolk lahko za nadev uporabimo tudi drugo sadje, na primer jagodičje, češnje ali višnje. Tudi za slane zavitke lahko pripravimo številne nadeve, na primer iz različnih vrst zelenjave, gob ali celo mesa. V nasprotju s sadnimi, pri katerih nadev zmešamo iz svežih sestavin, pa zelenjavo, zlasti gobe, vnaprej prepražimo in šele potem razdelimo po testu. Nadev enakomerno namažemo in testo previdno zvijemo.Če je nadev moker, testo potresemo s suhimi drobtinami, lahko pa jih tudi prepražimo na olju. Te bodo vpile odvečno tekočino.