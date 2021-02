Tako pripravite odličen divjačinski golaž

Za 4 osebe:

1 kg divjačinskega mesa

1 kg čebule

5 strokov česna

1 skodelica paradižnikove omake

1 žlička ostre rdeče paprike

moka, olje

0,5 skodelice kisa

brinove jagode

sol, poper, lovorjev list, piment

rožmarin

Kis zlijemo v lonec in mu dodamo 1 kozarec vode. Dodamo lovorjev list, žlico brinovih jagod, žličko pimentovih jagod, na kolobarje narezano eno čebulo in 2 stroka česna in zavremo. Kuhamo pet minut. Meso narežemo na koščke in ga prelijemo s kvašo. Premešamo in pustimo stati čez noč. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo na olju. Dodamo meso in dušimo, dokler ne porjavi. Potresemo z moko ter mleto papriko in dodamo paradižnikovo omako. Dodamo vodo, da je meso pokrito za prst, premešamo in kuhamo pol ure. Dodamo lovorjev list, poper, brinove in pimentove jagode ter rožmarin in kuhamo na majhnem ognju, dokler se čebula ne razpusti in meso ne zmehča. Večkrat premešamo.

Divjačinsko meso lahko kupimo v nekaterih bolje založenih mesnicah, običajno vakuumsko pakirano. Nekaj ponudbe smo našli tudi na spletu, kupimo pa lahko tako sveže meso kot suhomesne izdelke, na primer salame, suhe klobase, pršut, panceto ali špehovko.Sveže pripravimo podobno kot meso gojenih živali, le da ga je treba dlje časa kuhati oziroma peči.