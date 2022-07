Tako pripravimo paradižnikove dobrote za ozimnico

Približuje se vrhunec sezone zorenja paradižnika, ki pri nas raste tako rekoč na vsakem vrtu. Zadnja leta dobro uspeva, ob obilni letini pa slej kot prej ostane tudi kaj viška, in tega spremenimo v shranke za zimo. Tudi če ga ne pridelamo sami, bodo na tržnicah in trgovinah cene kmalu padle, tako da si bomo lahko privoščili nakup večjih količin. Seveda se splača odpeljati tudi do kakšnega kmeta, ki zelenjavo prodaja na dvorišču.

Paradižnik za zimo shranimo na različne načine, najpogosteje ga skuhamo v omako oziroma mezgo. Recept je preprost, a zahteva precej časa, zlasti če kuhamo naenkrat več deset kilogramov. Izberemo mesnate, sočne sorte, na primer volovsko srce, zelo primerni so tudi pelati. Plodovi naj bodo zreli, a seveda zdravi. Plodove operemo in olupimo, če nas motijo koščki lupine, na katere kljub temeljitemu mletju naletimo v omaki. Če jih za nekaj minut potopimo v vrelo vodo, bomo kožo brez težav odstranili z rokami, brez noža. Podobno velja, če plodove na hitro zamrznemo in odtalimo.

Paradižnikov sok je imeniten v koktajlih. FOTO: Ryzhkov/Getty Images

Olupljen ali ne, paradižnik narežemo na koščke in zmeljemo v multipraktiku ali s paličnim mešalnikom in skuhamo. Solimo, lahko tudi sladkamo, dodamo česen, čebulo in baziliko in kuhamo, začimbe prav tako zmeljemo, da bo omaka gladka. Kuhamo, dokler tekočina ne povre, da nastane omaka želene gostote.

Kuhano lahko pretlačimo skozi gosto sito ali krpo, dobljeni bistri sok pa spravimo ravno tako kot gosto kašo. Omako nadevamo oziroma nalijemo v steklene kozarce in dobro zapremo ter steriliziramo v pečici, da poskrbimo za obstojnost. Paradižnik lahko kuhamo tudi v koščkih in šele na koncu zmeljemo. S paradižnikovo omako prelijemo testenine ali jo uporabimo kot osnovo za omake in juhe, s sokom zalivamo jedi, ga pijemo ali uporabimo pri pripravi nekaterih koktajlov.

Če nas motijo koščki lupine v omaki, jo pred kuhanjem odstranimo.

Če nam zmanjkuje časa in volje za kuhanje paradižnika, imamo na voljo druge načine konzerviranja. Najbolj enostavno ga je spraviti v zamrzovalnik, bodisi narezanega bodisi zmletega v kašo, manjše češnjevce lahko zamrznemo kar cele. Zanimiva ideja je vlaganje celega ali na pol prerezanega češnjevca v kozarce. Po nekaterih receptih ga nekaj minut blanširamo v vreli vodi, po drugih ga samo naložimo v kozarce, potresemo s soljo in zelišči in kozarce dobro zapremo ter steriliziramo.