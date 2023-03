Tako preprosto domači hlebec kruha spremenite v pravo umetnino (VIDEO)

Danes predlagamo, da tradicijo za malenkost popestrite in hlebec oblikujete nekoliko drugače. Manija peke z drožmi je že pred leti sprožila okraševanje kruha, a včasih za pletenje kitk in risanje rožic ter žitnih klasov s pomočjo britvice ni časa. Ali pa energije. A to še ne pomeni, da mora biti doma pečen hlebec dolgočasen.

Več na Odprti kuhinji.