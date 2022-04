Tako naredimo mini pehtranove potičke s skuto in sirom maskarpone

Pehtranova potica je zagotovo ena najbolj priljubljenih sladkih radosti na praznični mizi, letos pa lahko požanje še več zanimanja, če jo nekoliko osvežimo, pomladimo in jo preoblikujemo v priljubljene mini potičke.

Za čim boljši rezultat smo nadev pripravili iz sira maskarpone linije Gurman Zelene Doline, ki ima mil, rahlo kiselkast okus in visoko vsebnost beljakovin, je zelo kremast in nepogrešljiv za popestritev vseh vrst sladic. Ker pa pehtran v svoji družbi obožuje tudi skuto, smo v nadev dodali še ta izdelek Zelenih dolin – ponaša se z zaščitnim znakom »izbrana kakovost Slovenija«, ima neenakomerno zrnato strukturo in je naraven vir beljakovin.

