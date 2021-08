Tako lahko pripravite dobrote iz morja

Najbolj nas mikajo poleti. FOTO: Alexraths/Getty Images

Priprava morskih sadežev ni bolj zahtevna kot denimo mesne jedi.

Po široki definiciji med plodove morja prištevamo vse oblike morskega življenja, ki ga ljudje uporabljamo za hrano, torej ribe, mehkužce, rake, alge ... Zaradi nepregledne številčnosti vseh pa se bomo osredotočili na tiste, ki se, razen rib, pri nas najpogosteje znajdejo na jedilniku, to so predvsem lignji, hobotnice in sipe, več vrst školjk ter rakov. Običajno si jih privoščimo v restavraciji, še posebno poleti, ko vse diši po morju, saj se marsikdo boji pripravljati morske jedi.A strah je povsem odveč, saj povprečnemu kuharju ne bodo dale več opravka kot druge, denimo mesne jedi. Pri tem se moramo držati nekaterih pravil, predvsem kar se tiče svežine sestavin, ki jih kupujemo, pomembna pa je tudi higiena pri pripravi.Poglejmo najprej, kako se lotiti lignjev, to so mehkužci iz reda glavonožcev, ki jih je menda v svetovnih morjih več kot rib. Pripravimo jih cele ali narezane na kolobarje, ki naj bodo vsaj centimeter široki. Priljubljeni so ocvrti, narezane le povaljamo v moki in na hitro ocvremo v vročem olju. Ti seveda niso posebno zdravi, zato je bolje, če jih pripravimo na žaru ali v pečici. Priprava je prav tako enostavna, pomembni pa so dodatki. Obvezno je oljčno olje, lahko jih pokapamo z limono in potresemo s sesekljanim peteršiljem. V pečici na podoben način pečemo hobotnico, ki je nadvse okusna tudi kuhana in pripravljena v solati. Posebno bomo navdušili ljubitelje morskih jedi, če bomo pripravili sipino črno rižoto, ki jo kuhamo podobno kot druge, na dušeni čebuli in z dodatkom zelišč, obvezno pa jo med kuhanjem zalijemo s suhim belim vinom.Malce več znanja in pozornosti zahtevajo školjke, med najbolj priljubljenimi so klapavice, pri katerih velja, da sveže vedno kupujemo žive, kar preverimo s tem, ali so odprte ali zaprte. Užitne so zaprte oziroma se na dotik takoj zaprejo. Školjka, ki ne reagira, je mrtva in neužitna. Zavržemo tudi tiste, ki splavajo na površje, če jih potopimo v vodo.Med kuhanjem se zgodi preobrat, namreč tiste, ki so užitne, se odprejo, neodprte pa zavržemo. Cele kuhamo na primer v juhi ali buzari, očiščene pa v rižoti ali omaki za testenine. In ko smo ravno pri školjkah, ne smemo pozabiti na prav posebno specialiteto, to so ostrige, ki jih uživamo surove.