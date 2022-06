ODPRTA KUHINJA

Tako je Slovenka napisala kuharsko knjigo, za katero je prejela prestižno nagrado

Anita Šumer, ki je v Sloveniji s svojo prvo knjigo sprožila pravo drožomanijo, je za svojo tretjo kuharsko knjigo Umetnost krašenja kruha prejela prestižno nagrado Best of the Best Gourmand World Cookbook 2021.