Tako bo domači narezek prava mojstrovina

Osnova za seneni sir je seneno mleko, ki je najbolj tradicionalna oblika pridelave mleka in obuja tradicijo naših dedov in babic ter čas, ko je delo potekalo z mislijo na dobrobit živali, saj je njihova prehrana prilagojena letnim časom. Krave pomlad, poletje in jesen preživijo na lokalnih pašnikih. Pozimi pa uživajo predvsem seno in za dodatek prejmejo izbrana žita. Fermentirana krma, na primer silaža, je strogo prepovedana. Zaradi tega je seneno mleko odlično za proizvodnjo sira.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Mlekarna Celeia