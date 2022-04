Ta sendvičomleta bo vaša nova najljubša malica (VIDEO)

Ste že kdaj videli to: sendvič in omleta v enem? Ne sendvič, v katerega bi dali omleto – oboje se speče skupaj, v eni ponvi, in potem, skoraj dizajnersko, zloži v ličen paketek. Pravzaprav kar vabi, da ga vzameš v roko …

Več na Odprti kuhinji.