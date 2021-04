Svež okus na krožnikih, to so šparglji

Zelo dobri so pečeni v pečici. FOTO: Nataliia Yankovets/Getty Images

Priprava gojenih in divjih je zelo preprosta, za dodatke pa velja pravilo manj je več.

Šparglji so ena tistih vrtnin, ki jih spomladi nestrpno čakamo, saj po dolgih zimskih mesecih prinesejo svež okus na naše krožnike. Na vrtovih so se sicer začeli pojavljati šele pred desetletjem, poprej so jih poznali predvsem v toplejših krajih.Tam poleg gojenih uspevajo divji, ki jih pri nas najdemo predvsem v Istri, na Krasu in v Vipavski dolini, poznavalci pa v en glas prikimavajo, da po okusu močno prekašajo gojene. A večina se pač mora zadovoljiti s slednjimi. Zdaj jih že lahko kupimo v trgovinah in na tržnicah.Po barvi razlikujemo zelene, vijolične in bele. Slednje pridelamo tako, da jih med rastjo osujemo z zemljo, tako nimajo vira svetlobe in ostanejo beli. Imenujemo jih tudi beluši.Pazimo, da kupujemo res le sveže, to preverimo tako, da enega previdno upognemo. Če je čvrst, lahko celo poči, je svež, mehke pa raje pustimo na polici. Čistimo jih tako, da jim na spodnjem delu potrgamo olesenele dele, gojene šparglje pa tudi olupimo, od spodaj proti vršičku, kolikor je treba. Ker se hitro izsušijo, jih lupimo tik pred pripravo.Priprava špargljev, gojenih in divjih, je zelo preprosta, kar se tiče dodatkov, pa velja pravilo manj je več. Škoda bi namreč bilo prekriti njihov odlični okus z obilico začimb, najbolje je, da jih na hitro pokuhamo ali soparimo. Odlični so dušeni na praženem česnu. Od tu je le še korak do frtalje, prelijemo jih z razžvrkljanimi jajci in spečemo. Solimo jih malo, ker so darilo obmorskih krajev, se zraven prileže oljčno olje.Ne glede na to, kako jih pripravimo, pazimo, da ostanejo čvrsti. Zlasti se hitro zmehčajo vršički, zato je najbolje, da jih sploh ne kuhamo. Če jih pripravljamo na primer v rižoti ali juhi, spodnji del skuhamo, vršičke pa prihranimo in jih jedi dodamo šele na koncu. Kadar jih želimo skuhati cele, jih povežemo v šopek in ga pokonci postavimo v lonec vode, tako da vršički gledajo iz nje in se ne kuhajo, le nekoliko soparijo.Sicer pa so šparglji vsestransko uporabni, iz njih skuhamo imenitno kremno juho, različne omake, dobro se ujamejo s smetano in sirom. Zelo dobri so popečeni na žaru, pred pečenjem pa jih lahko ovijemo v tanke rezine pršuta ali slanine.