Pridružite se praznovanju z Nutello

5. februar je svetovni dan Nutelle! To je edinstven in slasten dan za vse ljubitelje Nutelle, ti se zberejo na družbenih omrežjih in delijo svojo ljubezen do najbolj priljubljenega lešnikovega namaza na svetu z uporabo ključnika #WorldNutellaDay.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročik oglasne vsebine je Ferrero