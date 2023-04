Cvetača: surova ali kuhana, vselej navduši

Pri ljubiteljih zelenjave, zlasti zelja in drugih kapusnic, ima cvetača posebno mesto. Je okusna, uporabna za številne različne jedi, zelo hitro je kuhana, dobro skladiščena na hladnem pa dolgo ohrani svežino. Pozimi imamo lahko zmeraj v zalogi kakšno glavo za pripravo hitrega obroka.

Je ena od članic velike družine kapusnic, zato uspeva tudi na naših vrtovih. Za vzgojo je nekoliko bolj zahtevna kot na primer zelje, potrebuje pa tudi precej prostora. Kljub temu uspeva na mnogih vrtovih, seveda pa jo lahko kupimo na tržnicah in v trgovinah. Čeprav dolgo ohrani svežino, kupimo čim bolj svežo, to pomeni, da je čvrsta in ima lepo svetlo, skoraj belo barvo. Najbolje, da kupimo tako velike glave, da jih lahko porabimo naenkrat.

V družbi sorodnic kapusic FOTO: Serg_velusceac/Getty Images

Če ne, pa jo celo očistimo, odstranimo poškodovane dele in prerežemo. Kos, ki ga bomo shranili, zavijemo v papirnato brisačo in damo v hladilnik ali hladno shrambo. Nikar je ne hranimo v plastični vrečki, saj bi se v njej, ker je v cvetači polno vode, nabral kondenz in bi začela plesneti, kar se kaže v temnih madežih na njeni površini. Operemo jo, tik preden jo bomo uporabili.

Glava na videz spominja na cvet, ki je sestavljen iz majhnih cvetov, povezanih s kocenom. Obkrožajo jo veliki listi temno zelene do svetlo rumene barve. Užiten je ves nadzemni del rastline. Liste porežemo in jih narežemo v zelenjavne juhe ali enolončnice, prav tako trde dele kocena. Glavo lahko skuhamo, celo ali razkosano, prav tako jo lahko pečemo ali dušimo. Ima blag, a prijeten okus, malo manj prijeten je vonj, ki nastaja med kuhanjem, zato kuhinjo dobro prezračimo.

Zelo hitro je kuhana, zlasti če je narezana na manjše koščke, zato pazimo, da je ne razkuhamo, ker ne bo dobra. Že petnajst minut je lahko preveč.

Imenitna je tudi hladna, na primer v solatah. FOTO: Thinkstock/Getty Images

Iz nje pripravimo imenitno kremno juho ali jo dodamo v mešano zelenjavno juho. Kot prilogo jo skuhamo in prelijemo s praženimi drobtinami ali poljubno omako. Zelo dobra je gratinirana v pečici, kar je lahko tudi samostojna jed. Gratiniramo na hitro kuhano ali pa kar surovo, v tem primeru jo je treba nekoliko dlje peči. Z njo lahko nadomestimo riž ali krompir, iz nje pripravimo podlago za pico ali pire.

Je ena najbolj priljubljenih zimskih zelenjadnic.

Dobro se ujame z drugo zelenjavo in mesom. Okusna je topla ali hladna, zato je pogosta sestavina mešanih solat. Za pokušino pa si privoščimo tudi surovo.