Super nasvet za pripravo amaranta

Zelenjavni polpeti

Tako kot iz kvinoje ali prosene kaše lahko tudi iz amaranta pripravimo okusne polpete. Da bodo sočni, vanje naribamo bučko, začimbe pa dodajamo po svojem okusu. Za ljubitelje ostrih jedi dodamo poper in čili, če jih bodo jedi otroci, pa izberemo milejšo različico. Polpete lahko postrežemo s solato ali omakami, lahko pa tudi v burgerju. Za vegansko različico namesto jajca uporabimo dve ali tri žlice čičerikine moke.



Za 4 osebe:

3 skodelice kuhanega amaranta

1 srednje velika bučka

1 korenček

1 jajce

1 čebula

2 stroka česna

sol, poper, sveži peteršilj

drobtine, moka

Zelenjavo očistimo in olupimo, česen in čebulo sesekljamo, korenje in bučko drobno naribamo. Bučko rahlo solimo, premešamo in pustimo stati, da izloči vodo, potem jo dobro ožamemo. Čebulo in česen svetlo prepražimo na olju. V skledo stresemo amarant, dodamo ožete bučke in korenje, česen in čebulo ter sesekljan peteršilj in dobro premešamo. Solimo in popramo in po potrebi dodamo malo drobtin. Dobro premešamo in pustimo stati deset minut. Če je masa pregosta, dodamo malo tekočine (lahko tisto od bučk), če je preredka, pa drobtine. Oblikujemo polpete, jih rahlo pomokamo in jih na vsaki strani pečemo približno tri minute. Ponudimo s solato, jogurtom ali drugo omako.

Amarant je pri nas znan tudi pod imenom ščir, uvrščamo pa ga med tako imenovana psevdožita, tako kot ajdo in kvinojo. Pri nas ni zelo znan, uveljavlja pa se predvsem v sodobni zdravi kuhinji, predvsem semena.Rastlina izvira iz Južne Amerike, kjer so jo že pred osmimi tisočletji gojili v Andih, saj uspeva tudi na 2000 metrih nadmorske višine. Zelo je bila cenjena med Indijanci, ko so prišli evropski zavojevalci, pa nad amarantom niso bili preveč navdušeni, tako da se tudi ni uveljavil v Evropi. Danes ga veliko uporabljajo v azijski kuhinji, pa ne le semena, temveč tudi kot listnato zelenjavo. V našo kuhinjo smo, pa še to bolj sramežljivo, sprejeli predvsem semena, ki jih kuhamo kot kaše, kupimo lahko tudi amarantovo moko. Te ne kupujmo na zalogo, ker se hitro pokvari. Najbolje jo je mleti iz semen sproti, tik pred uporabo, če seveda imamo mlin. Uporabljamo jo kot druge vrste moke, tudi za kruh. Semena običajno skuhamo, poznavalci pa priporočajo, da jih prej prepražimo, podobno kot riž, ko kuhamo rižoto. Potem zalijemo z vodo, zavremo in kuhamo na majhnem ognju približno pol ure. Na tak način pripravimo jed, podobno rižoti, dodajamo ji lahko zelenjavo, meso in začimbe. Ima precej značilen okus, ki spominja na oreške, zato ne potrebuje veliko dodatkov. Pest semen amaranta stresemo v juho kot zakuho, lahko pa ga ponudimo kot prilogo. Skuhana in ohlajena zrna dodamo mešani solati, zmešamo jih v maso za zelenjavne ali žitne polpete. Kuhanega le v osoljeni vodi lahko pripravimo v sladkih jedeh, dodajamo ga k mislijem, stresemo v jogurt in dodamo suho sadje. Sicer pa ga lahko v mleku tudi skuhamo.Če želimo poskusiti amarant kot zelenjavo, ga lahko pridelamo na domačem vrtu, saj uspeva tudi pri nas, za vzgojo rastlina ni preveč zahtevna. Liste uporabimo kot drugo listnato zelenjavo, na primer špinačo ali blitvo, torej kuhano ali dušeno, pri čemer jih toplotno obdelamo na hitro, toliko, da ovenijo. Dodajamo jih na primer jedem iz voka, liste lahko uživamo tudi presne v mešani solati. Tradicionalno iz listov pripravljajo čaj.