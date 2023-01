Stroki ostrega okusa (recept: česnova juha)

Česen je izjemno čislana rastlina, ki dobro uspeva tudi v naših krajih. Spada med lukovke in je v sorodu s čebulo, šalotko, porom in drobnjakom. Prav vse omenjene odlikuje oster okus, a česen je najbolj hud. Uporabljamo svežega ali posušenega, kot začimbo ali zelenjavo, vidno mesto zaseda tudi med zdravilnimi rastlinami.

Kdor ga goji na vrtu, ve, da s premišljenim gojenjem imamo lahko lastno zalogo vse leto. Česen poberemo in v glavicah posušimo, najbolje ga je obesiti nekam na prepišen in suh prostor, kasneje ga lahko spravimo v zabojčke in v klet. V kuhinjo ga nosimo sproti, kakor ga potrebujemo, stroke olupimo tik pred uporabo, sicer se izsušijo. Lahko se zgodi, da bo skladiščeni česen pognal, v tem primeru poganjke porežemo in porabimo; so zelo okusni, nekoliko milejšega okusa.

Toplotno obdelan izgubi ostrino, ohrani pa značilni okus.

Lahko ga sesekljamo ali stremo. FOTO: Brunorbs/Getty Images

Uživamo svežega ali ga kuhamo, dušimo oziroma pečemo. Toplotno obdelan izgubi ostrino, ohrani pa značilni okus. Pogosto spremlja meso, ki ga pred pripravo natremo s strtim ali sesekljanim svežim česnom. Svežega dodajamo v solate, z njim začinimo namaze. Izredno dobro se ujame s skuto, jogurtom in kislo smetano ter zelenjavo, iz teh sestavin pripravimo osvežujoče jedi, kot so kumare z jogurtom, zelišči in česnom.

Recept: česnova juha

Imenitna je česnova juha, ki je zelo hitro pripravljena. V lonec stresemo česen, krompir in začimbe, skuhamo, zmeljemo s paličnim mešalnikom in dodamo kislo smetano. Česen lahko najprej na hitro podušimo na olju, le toliko, da zadiši, potem pa kuhamo po opisanem postopku.

Na lističe narezan dušen ali popečen česen ponudimo kot prilogo k pečenemu mesu, krompirju ali testeninam. Sveže česnove stroke lahko vložimo v kis ali olje tako kot preostalo zelenjavo, na primer kisle kumare, in ponudimo kot prilogo k narezku.

Kdor rad uživa svežega, ve, da povzroča močan, celo neprijeten zadah, podobno kot sorodnica čebula, kar je lahko precej moteče za okolico. Iz obzirnosti premislimo, kdaj ga bomo uživali, ne privoščimo si ga, če vemo, da bomo morali med ljudi. Zadah uspešno preženemo ali vsaj omilimo, če prežvečimo vejico svežega peteršilja in speremo ter umijemo zobe.