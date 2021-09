Stročnice namesto mesa

Najbolj znane in priljubljene so fižol, grah, leča in čičerika.

Vsako soboto, ko na tržnici pri Intersparu na ljubljanskem Viču kupujem stročji fižol, sprašujem, kako dolgo še bo na voljo. Jesen se bliža in tudi pridelek nekaterih vrtnin gre h koncu. »Res je, glavnina gre h kraju, teden, dva še mogoče, potem pa bo še nekaj poznega, ki sem ga sejala kasneje, kar med koruzo,« mi praviz ekološke kmetije Pri Malnarju z Vrhnike, ki svoje pridelke redno ponuja ljubljanskim kupcem. Stročnice so eno pomembnejših živil v človekovi prehrani, saj so bogate s številnimi hranili, med njimi z življenjsko pomembnimi beljakovinami, ki lahko nadomestijo tudi živalske. Zaradi tega so jim nekoč, ko meso ni bilo samoumevno, rekli meso za reveže, danes pa so pogosta izbira veganov in vegetarijancev. Uživamo jih v stročju ali pogosteje v suhem zrnju. V stročju je najbolj priljubljen fižol vseh mogočih sort, okusno je zelo mlado in mehko stročje graha in boba. Vendar takrat, ko zrnje povsem dozori, stroki niso več primerni za uživanje. Tudi nekatere sorte fižola so primerne zgolj za luščenje.Izbiramo lahko med mnogimi sortami stročjega fižola, od širokega ploščatega do tankega okroglastega, na tržnici pa slišimo imena, kot so domače zveneča maslenec, kifeljček, nežika, češnjevec, ter tujih bergold, emergo, presenta ali top crop. Izbirajmo po svojem okusu, ali imamo raje masleno mehkega ali bolj čvrstega, za solato, juho ali omako. Stročji fižol je hitro kuhan, nekatere sorte potrebujejo zgolj deset minut, pri tem je najbolje, da ga med kuhanjem večkrat preverimo. Razkuhano stročje bo namreč vse prej kot dobro. Uživamo tudi stročje graha in boba, vendar mora biti res zelo mlado. Ko zrnje dozori, to velja tudi za fižol, stročje ni več užitno.Ker je sezona stročjega fižola sorazmerno kratka, ga ljubitelji spravijo na zalogo. Najbolj enostavno ga je globoko zamrzniti. Očiščenega in poljubno narezanega blanširamo ali skuhamo do polovice, nikakor ne sme biti mehak, dobro odcedimo in ohladimo. Najbolje, da ga stresemo na čisto krpo, da se res dobro osuši. Potem ga spravimo v vrečke, dobro zapremo ali še bolje vakuumiramo in zložimo v zamrzovalnik. Uporaben bo več mesecev, tudi do naslednje sezone.