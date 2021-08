Stročji fižol v solati

Za 6 oseb:

1 kg stročjega fižola

Preliv

2 stroka česna

jabolčni kis

bučno olje

sol

In še

malo peteršilja

Stročji fižol operemo, mu odrežemo del s pecljem, nato pa ga narežemo na približno tri centimetre dolge kose. Skuhamo ga v osoljeni vodi – čas kuhanja je odvisen od sorte. Potem ga odcedimo, oplaknemo s hladno vodo in ohladimo. Za solatni preliv strt česen pomešamo s soljo, kisom in oljem.

V posodo razvrstimo eno plast fižola, ki jo pokapamo s prelivom, sledi druga plast, preliv in tako naprej, da porabimo ves fižol. Če smo pri razvrščanju plasti uspešni, nam solate niti ni treba mešati. Povrhu posujemo na grobo nasekljan peteršilj.

Stročjega fižola so trenutno polni vrtički, a sezona ne traja dolgo, zato se ga čim bolj naužijmo, dokler traja. Eden od načinov priprave je solata, ki jo ponudimo kot samostojno jed, po želji s kosom kruha, ali kot prilogo mesnim jedem, tudi tistim z žara.Če kaj ostane, solato do naslednjega dne shranimo v hladilnik in jo, preden jo postrežemo, samo pomešamo!