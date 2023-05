Ste že solili svojo kavo? Če še niste, je zdaj čas, da poskusite, svetujejo strokovnjaki

Za številne je začetek dneva brez kave nepredstavljiv, še posebej, ker se zdi, da tista prva jutranja skodelica omogoča aktivnosti, ki jih prinaša dan. Nekateri prisegajo na črno kavo brez dodatkov, drugi si dodajo mleko, tretji sladkor, kaj pa sol?

Alton Brown, avtor številnih kuharskih knjig in kulinarični strokovnjak, je v eni izmed svojih oddaj razkril, da bi morali kavo občasno soliti, namesto da ji dodajamo mleko in sladkor. Svetuje, da v eno skodelico vode zamešate dve čajni žlički kave in pol čajne žličke soli.

Zakaj? Sol naj bi namreč nevtralizirala grenkobo, ki je pogosta v kavi in ​​nam lahko občasno razburi želodec. To je potrdila študija, ki so jo opravili na Univerzi za kemijo v Filadelfiji. Poleg tega, da natrij odpravi grenkobo, lahko tudi izboljša aromo kave, pa tudi nevtralizira neprijeten vonj.

A previdno. To ne pomeni, da je sol količinsko nadomestilo za sladkor. Paziti je treba na količine, tako da če dodate dve žlički sladkorja, to še ne pomeni, da potrebujete toliko soli.

Zakaj je kava grenka?

Grenkoba v kavi se lahko ustvari iz več razlogov: