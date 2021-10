Ste vedeli, kako okusne jedi lahko pripravite iz ostankov hrane?

Če nimamo prave mere, jih bomo skuhali preveč. FOTOGRAFIJE: Getty Images

V strahu, da bodo jedci šli lačni od mize, pogosto skuhamo preveč.

Količine zavržene hrane v svetu so enormne, vzroki za to pa različni, nemalo jih lahko najde vsak v svoji domači kuhinji. Tokrat se osredotočimo na ostanke hrane, ki kljub temu, da so užitni, pristanejo na kompostu ali v zabojniku za odpadke. Z racionalnim vedenjem, ki zahteva nekaj premisleka in discipline pa seveda kuharskih spretnosti, lahko odpadke hrane v svojem gospodinjstvu krepko zmanjšamo.Med učinkovitimi ukrepi sta smotrno nakupovanje živil ter seveda prava mera pri določanju količin, ki se bodo znašle v loncu in pozneje na krožniku. Ko kuhamo, količine prilagodimo številu predvidenih jedcev. Lahko skuhamo za enega več, za vsak primer, ne pa za dve družini. Za to so seveda potrebne izkušnje, dokler jih ne naberemo, pa tudi tehtnica. A kljub temu se zgodi, da bodo ostali kuhane testenine ali krompir, juha ali omaka. Marsikaj seveda lahko pogrejemo, zlasti juhe in druge jedi na žlico pa tudi omake.Težje pogrevamo testenine in krompir v kosih. Lahko pa iz teh pripravimo nove, sveže jedi. Iz kuhanih makaronov, čez katere nismo polili omake, pripravimo testeninsko solato, krompir zmečkamo in ga predelamo v njoke ali svaljke. Tako lahko porabimo tudi ostanke pire krompirja. Testenine so lahko tudi osnova za narastek, mesni ali zelenjavni, ki ga je silno preprosto pripraviti. V pekač v plasteh nalagamo testenine in poljubni nadev, končamo s testeninami, potresemo s sirom, lahko tudi prelijemo z razžvrkljanimi jajci in smetano, ter potisnemo v pečico, dokler se jed ne zapeče. Nekakšna lazanja, bi lahko rekli, iz kuhanega krompirja, narezanega na kolobarje, pripravimo musako.Tudi kruh nam pogosto ostaja v košari, nekaj kosov ali kar cel hleb, ki nam ga ni uspelo pojesti še svežega. Narežemo ga na kose, namočimo v razžvrkljanem mleku in jajcih in ocvremo v vročem olju. Postrežemo sladko ali slano, s skledo solate. Ta jed je sicer precej mastna, zato so morda boljša izbira za star kruh drobtine ali pa cmoki.Varčno ravnanje v kuhinji pa se začne že pri osnovni pripravi živil. Iz olupkov zelenjave, na primer korenja, repe, pese pa tudi buč in krompirja, skuhamo jušno osnovo. Dodamo lahko tudi trše liste pora pa čebulne olupke, stebla od peteršilja ali zelene in drugo zelenjavo oziroma dele, ki bi jih običajno zavrgli. Podobno iz sadnih olupkov skuhamo okusni napitek. Pomembno je le, da zelenjavo oziroma sadje dobro očistimo, preden ju lupimo.