Ste vedeli, kaj se je med vojno dogajalo v Hiši Franko?

Hiša Franko, chefinja Ana Roš **

Ana Roš iz Hiše Franko. FOTO: Jože Suhadolnik

Hiša Denk, chef Gregor Vračko *

Hiša Denk. FOTO: Osebni arhiv

Gostilna pri Lojzetu, chef Tomaž Kavčič *

Tomaž Kavčič, chef in prejemnik Michelinove zvezdice. FOTO: Uroš Hočevar

Hotel Dam, chef Uroš Fakuč *

Odprtje butičnega hotela in restavracije Dam. FOTO: Igor Mali

Vila Podvin, chef Uroš Štefelin *

Vila Podvin, chef Uroš Štefelin. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Atelje, chef Jorg Zupan *

ŠIPIć ROMAN Hrana v restavraciji Atelje. FOTO: Roman Šipić

Slovenija zdaj tudi uradno spada med vrhunske kulinarične destinacije, združenje Michelin je namreč šestim našim restavracijam podelilo svoje zvezdice; dve je prejela Hiša Franko, po eno pa Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin. Na kratko vam jih predstavljamo.Da je zdaj tudi uradno najboljša slovenska restavracija, ni naključje, v kuhinji namreč poveljuje najboljša chefinja na svetu (po izboru revije Restaurant, leta 2017). Hiša Franko je v Kobaridu , Roševa gostilno vodi skupaj z. Odprta je od srede do nedelje, po predhodni rezervaciji sprejme do 45 gostov. Ponujajo en degustacijski meni z 11 hodi, ki stane 175 evrov.»Zgodba in filozofija Hiše Franko sta tesno povezani s tradicijami in okoljem Posočja. Okolje, ki je včasih trdo in težko, a osupljivo lepo. Restavracija, umeščena ob vznožje očakov in visokogorskih pašnikov ter le streljaj od smaragdne Soče, svojo kuhinjo gradi na najboljšem, kar ponuja narava v danih letnih časih,« so zapisali v gostilni, ki je uvrščena tudi na seznam 50 najboljših restavracij sveta (50 Best).Njena zapuščina je stara že več kot pol stoletja, že vrsto let pa kroži zgodba, da je tam med prvo svetovno vojno sloviti pisateljspisal svoj roman Zbogom, orožje.Najdemo jo v Zgornji Kungoti , na privlačni lokaciji med vinsko cesto avstrijske Štajerske in Mariborskim Pohorjem. Leta 2015 je zasijala v prenovljeni moderni podobi, sicer pa njeni začetki segajo v leto 1972. Zase pravijo, da družinsko tradicijo nadgrajuje predrznost mlade generacije.Ponujajo tri vrste menijev: kosilo s tremi hodi stane 38,90 evra, pet hodov 58,90 evra, 7 hodov pa 68,90 evra. Ponujajo bogato vinsko karto priznanih domačih in tujih vinarjev, ukvarjajo pa se tudi s 'cateringom' (gostinska oskrba). Odprti so od četrtka do ponedeljka, po predhodni rezervaciji., ki spada med 100 najboljših chefov na svetu, ne more brez Vipavske doline. V dvorcu Zemono, kjer po 115 letih kuha že četrta generacija, jo vsakič pripravi na krožniku. »Ni je jedi v tej gostilni, ki ne bi trkala na bogato lokalno tradicijo.«Najboljša slovenska gostilna v v razvrstitvi slovenskega vodnika Gault & Millau 2018 je odprta od srede do nedelje, ponuja gostinsko oskrbo in gosti poroke ter prireditve in seminarje. Degustacijski meni z 9 hodi stane 65 evrov. Dvorec Zemono leži tik pred vasico z istim imenom med Vipavo in Ajdovščino.V predmestju Nove Gorice je iz restavracije zrasel butični hotel z elegantno notranjostjo in prijetnim intimnim vzdušjem, pa tudi vrhunsko kulinariko. Tudi ta hiša sloni na družinski tradiciji, Fakuč pa slovi zlasti po svojih ribjih specialitetah. Je mlad in drzen, zato na krožniku pričakujte nepričakovano, pravijo kritiki.Odprti so od torka do sobote, za 6-hodni degustacijski meni boste odšteli do 65 €. Spodaj je devet miz, zgoraj 10 sob, bogata vinska karta, zato po obedu tudi v Damu priporočajo zgornje prostore.kuhinja je tradicija, ljubezen do doma, kvaliteta, svežina, skrb za zdravo in polno prihodnost. Po navdih se obrača v čas svojega otroštva, ko je v domači kuhinji dišalo po slovenskih jedeh, ko so pripravljali domače klobase in se sladkali s suhimi tepkami. Jedi in sestavine, ki ga spominjajo na otroštvo, pripravlja na sodoben, zdrav način, jih začini s filozofijo francoske in mediteranske kuhinje.« Tako vabijo v Vilo Podvin, kjer gostom pričarajo pristno slovensko kulturno dediščino.V Mošnjah v Radovljici so odprti od torka do nedelje, na voljo so številne kombinacij, od 3- do 8-hodnih menijev, za katere boste odšteli od 39 do 89 evrov. Rezervirate pa lahko tudi spanje, poroko ali celo kuharsko šolo, ki jo vodiVendarle se z Michelinovo zvezdico lahko pohvali tudi restavracija v Ljubljani . Na Nazorjevi se skupina prijateljev trudi, »da bi gostom zagotovili nepozabno doživetje in prijetno zabavo. Poskušamo ustvarjati sproščeno in neformalno vzdušje, hkrati pa ohraniti profesionalen odnos. Naš princip je imeti popolno svobodo v dnevnem ustvarjalnem procesu in gostom omogočiti maksimalen užitek.«Kot pravijo, ideje vlasih dobijo v tradicionalnih slovenskih receptih, spet drugič pa izberejo drugačen pristop. »Bistvo je, da smo pri tem svobodni, zato je lahko svoboden tudi gost.« Namesto izbire več hodnih menijev predlagajo gostom, da si jedi delijo. Nudijo tudi degustacijski meni (s 5 hodi za 39 €), a je ta sestavljen iz krožnikov redne ponudbe. Odprti so od ponedeljka do sobote.