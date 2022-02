Stari kruh v novi podobi (FOTO)

Vsi poznamo ta rek: »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.« Kaj pa če je ta kruh nekaj dni star? Tedaj je čas, da se spomnimo enega od načinov reciklaže starega kruha, ki so jih poznale že naše (stare) mame.

Denimo: pohane šnite. Prav vsi jih poznamo iz otroštva, je tako? V zadnjem času smo jih kar nekako pozabili. Z mlečno in jajčno mešanico napojene rezine starega kruha lahko ocvremo v olju ali pa jih položimo na pekač, pokrit s papirjem za peko, in spečemo v zmerno ogreti pečici.

Dve muhi na en mah: poleg starega kruha porabimo še (pre)zrele banane. FOTO: Sonja Ravbar

Potem so tu različni kruhovi narastki, ki lahko zavijejo v slano smer, še raje pa se zavrtijo na sladko stran jedilnika. Angleži kruhovim narastkom rečejo bread pudding, na Otoku poznajo ogromno variacij tega recepta. Najdemo ga tudi v kuharski knjigi Nigelle Lawson Pri moji mizi, v kateri slavna kuharska dama iz starega šarklja ali brioša pripravi kraljičin narastek: suh šarkelj najprej zmelje v drobtine in jih združi z rumenjaki in mlekom. To je osnova, na katero med peko položi sadni nadev iz džema, vse skupaj pa pokrije s kapico iz stepenih beljakov.

Imenitna zelenjavno-kruhova zloženka FOTO: Getty Images

Niz jedi iz starega kruha se tukaj ne konča. V knjigi Okusi Loške doline, ki so jo napisale članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, smo našli manj znano precvrto juho. Pripravimo jo tako, da star kruh narežemo na kocke, dodamo jajca in tako pripravljene kocke ocvremo. Maso zatem razdrobimo, zalijemo z vrelo vodo ter postrežemo, jajcem pa lahko, dodajo avtorice recepta, dodamo zelišča.

Brez (starega) kruha ni drobtin. FOTO: Getty Images

Potem so tu vsestranske drobtine, ki jih uporabljamo na številne načine. Pripravimo jih tako, da star kruh razdrobimo ali razrežemo na manjše kose, jih povsem posušimo, nato pa jih z zmogljivim mešalnikom zdrobimo v drobtine. Največkrat jih uporabljamo za paniranje mesnih jed in tudi zelenjave (denimo cvetače ali bučk), prav nam pridejo pri različnih jedeh iz mletega mesa, denimo pri pripravi mesnih kroglic. Pa seveda kot zabela za svaljke, štruklje, sadne cmoke.

Za konec pa še statistični podatek. Ali veste, koliko hrane na leto zavržemo? Po podatkih republiškega statističnega urada je predlani vsak Slovenec zavrgel povprečno 68 kilogramov hrane. Naj star kruh ne roma v smeti, porabite ga kako drugače.