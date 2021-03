Starega kruha ne zavrzimo

Rezine starega namočimo v razžvrkljano jajce in ocvremo.

Navajeni smo, da imamo na mizi skoraj vsak dan sveži kruh, starega, zlasti če se težko reže in se povrhu še drobi, pa se otepamo. Nič hudega, če ga ne bomo pojedli namazanega z maslom, pašteto ali sestavljenega v sendvič. Porabimo ga lahko na številne načine in iz njega pripravimo slane in sladke jedi. Med najbolj priljubljenimi jedmi iz starega kruha – belega, še boljše pa so bele žemlje – so kruhovi cmoki, ki so sila enostavni za pripravo. Zahtevajo le čas in malce packarije.Na 300 g starega kruha oziroma žemelj potrebujemo 2,5 dl mleka, 2 jajci, 3 žlice moke, pol čebule in začimbe, zlasti sol in poper, ter malo sesekljanega peteršilja. Narezan kruh namočimo v toplem mleku in pustimo, da se dobro namoči. Dodamo jajca in začinimo ter dobro premešamo in pregnetemo z rokami. Dodamo moko in gnetemo, dokler se masa neha lepiti na roke. Oblikujemo cmoke in jih skuhamo v slani vodi. Postrežemo jih k dušenemu mesu, odlični so z golažem, obaro ali gobovo omako. Dobro se ujamejo z zelenjavnimi omakami. Če jih zabelimo s praženimi drobtinami ali stopljenimi ocvirki ali zaseko in ponudimo s solato, so lahko samostojna jed. Sladkosnedi jih ponudijo potresene s sladkorjem v prahu ali prelite s sadnim sirupom, zanimiva je tudi kombinacija s kepico sladoleda. Za sladke cmoke iz recepta izpustimo čebulo, sol in poper, lahko pa jih nekoliko sladkamo in v maso dodamo še nekaj žlic sladke smetane, pa malo vanilje in cimet.Če se star kruh lepo reže, rezine namočimo v razžvrkljanem rumenjaku in ocvremo v vročem olju ter ponudimo s solato ali potreseno s sladkorjem. Ta jed je v primerjavi s cmoki precej bolj kalorična, zato naj ne bo pogosto na jedilniku. Lahko pa rezine kruha spečemo v pečici in se tako izognemo preveliki količini maščobe. Seveda ga lahko popečemo v toasterju ali v (žar) ponvi, vsak kos pa po zgornji strani potresemo z naribanim parmezanom, ki se bo med pečenjem raztopil. Starega lahko narežemo na kocke in jih brez maščobe popečemo v ponvi ali pečici. Hrustljave kocke spravimo v dobro zaprto posodo in jih uporabimo kot jušno zakuho. Če nimamo druge ideje, ga zmeljemo v drobtine, dobro posušimo na zraku ali pri nizki temperaturi v pečici, in spravimo v zaprto posodo. Alenka Kociper