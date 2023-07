Stara jed s stročjim fižolom, ki ne sme potoniti v pozabo

Stročji fižol je primeren za juhe ali enolončnice, priloge in mesne jedi. Dodamo ga h golažu, ko je ta že skoraj kuhan, in dobimo odlično boranjo; obvezna sestavina v enolončnici je paradižnik, poleti uporabimo svežega, ko tega ni, pa paradižnikovo omako. Stročji fižol se dobro razume s krompirjem, denimo v priljubljeni prleški jedi, v kateri kuhan krompir in fižol prelijemo z omako iz zaseke in kisle smetane.

