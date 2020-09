Star kruh zmeljemo v drobtine

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Meljemo ga v aparatu za mletje mesa ali posebnem mlinčku. FOTO: Sb-borg/Getty Images

Dobro posušene drobtine lahko v zaprti posodi hranimo nekaj mesecev.

Lahko bi rekli, da smo dandanes razvajeni in želimo jesti zmeraj le svež kruh, po drugi strani pa je res, da mnogo kupljenih kruhov ni obstojnih in okusnih več kot dan ali dva. Tako se nam skorajda neizogibno zgodi, da nam ostaja. Ker ga je škoda zavreči, ga uporabimo na različne načine, lahko ga na primer zmeljemo v drobtine.Za drobtine običajno uporabimo belega, čeprav jih lahko naredimo tudi iz drugih vrst, tudi iz tistih s semeni. Vedno uporabimo kruh, ki je še vedno zdrav. Nikoli ne sušimo plesnivega, četudi bi ga obrezali. Takega pač zavržemo. Narežemo ga na kocke in stresemo na pladenj ali pekač ter damo sušiti. Poleti lahko na sonce, pozimi nekam v bližino radiatorja ali peči, lahko pa tudi v pečici, na temperaturi okoli petdeset stopinj Celzija. Pazimo, da ga ne spečemo. Ko je dovolj suh, to preverimo tako, da ga poskusimo zdrobiti s prsti, ga zmeljemo. Za to uporabimo mlinček za meso, sekljalnik, multipraktik, lahko pa kupimo tudi poseben mlinček. Poskusimo lahko tudi v blenderju, vendar previdno, saj ga lahko uničimo, če ga preveč napolnimo. Da bo varno, damo v posodo blenderja največ za tretjino kruhovih kock.Zmlete drobtine še enkrat preverimo, ali so dovolj suhe. Morajo biti povsem sipke. V nasprotnem primeru jih še malce posušimo. Zelo pomembno je, da v posode ali vrečke spravimo res povsem suhe drobtine, sicer lahko splesnijo. Hranimo jih v dobro zaprtih plastičnih posodah ali steklenih kozarcih, lahko pa tudi v papirnatih vrečkah, ki jih zapremo, recimo z elastiko. Shranimo v shrambo ali klet, najbolje v temen prostor; povsem suhe drobtine bodo obstojne nekaj mesecev, vendar je dobro, da jih porabimo najpozneje v pol leta. Vmes preverimo, če so še v redu. Drobtine iz posebnih vrst kruha so manj obstojne, zlasti če imajo primešana semena, ki lahko sčasoma postanejo žarka. Sicer pa dobimo zelo okusne drobtine iz koruznega in ajdovega kruha. Zmeljemo lahko tudi piškote, ki jih bomo uporabili kot posip za različne sladice, na primer torte, sladolede, sadne solate in podobno.