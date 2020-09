Špinačni polpeti s sirom

Za 4 osebe:

0,5 kg špinače

2 jajci

1 srednja čebula

3 stroki česna

pol skodelice naribanega sira

četrt skodelice krušnih drobtin

četrt skodelice drobno mletih kosmičev

sol, poper, olje

šopek peteršilja

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo ter svetlo prepražimo na res malo olja. Špinačo operemo, narežemo in blanširamo v vreli vodi. Odcedimo, sesekljamo in dodamo čebuli. Dušimo nekaj minut in ohladimo. Primešamo jajca in po želji gladko zmešamo s paličnim mešalnikom. Dodamo sir, drobtine in kosmiče ter drobno sesekljan peteršilj, solimo in popramo ter zmešamo v gladko zmes. Pustimo stati pol ure. Oblikujemo polpete, jih povaljamo v drobtinah in spečemo na srednje vročem olju, na vsaki strani največ pet minut.

Polpete lahko pripravimo tudi iz sveže špinače, vendar le, če je zelo mlada. Sicer je bolje, da jo poprej na hitro prevremo v slani vodi. Lahko pa uporabimo tudi zamrznjeno, ki pa jo moramo seveda odmrzniti, da lahko polpete zmešamo.Namesto drobtin in kosmičev uporabimo kuhan krompir. Špinačni polpeti so zelo hitro pripravljeni, v manj kot pol ure, če smo malce spretni, zato so imenitna izbira za lahko kosilo ali večerjo, ko smo v stiski s časom. Zraven se prileže sveža solata, za zelo lačne pa kos kruha.