Specialitete tradicionalne turške kuhinje: veste, kaj je kaj? (FOTO)

Turška kuhinja velja za eno najboljših na svetu. Potovanje po Turčiji pomeni tudi pestro kulinarično potovanje, saj turška kuhinja ponuja veliko specialitet, tako lokalnih kot tradicionalnih. Zanjo je značilna izredna raznolikost, včasih tudi brez recepture, saj Turki za pripravo hrane uporabijo tisto, kar imajo pri roki, včasih več zelenjave, drugič mesa. Za njih je hrana eden večjih užitkov, zato nimajo urnika za kosilo ali večerjo, pač pa jedo, ko so lačni.

Tipične jedi smo podrobno razdelili na skupine predjedi, juh, solat, glavnih jedi, slaščic in napitkov. Jedi so v turškem jeziku, da boste vedeli, kaj naročiti ob vašem prihodnjem dopustu v Turčiji.

Predjedi in male jedi – meze

Arnavut cigeri – jetra s čebulo in z začimbami

Barbunya pilakisi – fižol v paradižnikovi omaki

Borek – burek, listnato testo z različnimi nadevi, s sirom ali z mletim mesom

Cacik – jogurtova omaka

Fava – namaz iz kuhanega belega fižola

Gozleme – tanke palačinke, pečene na železni plošči, polnjene s sirom, špinačo ali z mletim mesom, prelito z jogurtom iz ovčjega sira

Lahmacun – turška različica pice, tanka okrogla lepinja, z mletim mesom in začimbami

Manti – turški ravioli, polnjeni z mletim mesom, postreženi s polivko iz svežega jogurta s česnom

Menemen – sočno pečena jajca z zelenjavo, zeleno papriko, s čebulo, paradižnikom

Sigara borek – vrsta bureka, podolgovate oblike, zvitega kot cigara

Su borek – burek, ki se pred pečenjem kratko kuha v slani vodi

Lahmacun – različica turške pice. FOTO: splet

Juhe

Iskembe corbasi – nenavadna turška juha iz ovčjih notranjih organov in z ogromno česna

Mercimek corbasi – juha iz zmlete leče

Tarhana – juha z mletim mesom in jogurtom

Tavuk corbasi – piščančja juha

Yayla corbasi – juha z rižem, jogurtom in s koprom

Solata

Coban salatasi – solata s paradižnikom, kumaricami, papriko in čebulo

Piyaz salatasi – fižolova solata s čebulo

Tursu – različna zelenjava: korenček, paprika, zelena paradižnik, kumare, zelje, bučke, v marinadi kisa in česna

Yesil salata – zelena solata

Menemem je vedno serviran v železni ponvici. FOTO: splet

Glavne jedi

Adana kebabi – kebab iz ovčjega mesa

Cinarcik usulu balik – plošča z ribami in morskimi sadeži

Dolmas – paprika ali listi vinske trte, polnjeni z mletim mesom in rižem, s pinjoli in z rozinami

Doner kebab – začinjeno meso, pečeno na pokončnem žaru, zloženo v stožec, narezano na tanke lističe

Imam bayildi – jajčevci, polnjeni s čebulo in paradižnikom

Izgara – mešano meso z žara: začinjeno mleto meso, formirano v podolgovate ali okrogle oblike, ki se pečejo na žaru, v pečici ali cvrtniku

Pilaw – vsakdanja jed iz riža, zelenjave in mesa

Sis kebab – predhodno marinirani koščki mesa, pečeni na nabodalu

Kruh

Ekmek – pšenični, beli kruh

Pide – lepinja iz kvašenega testa, pečena s sirom in mesom

Simit – okrogel kruhek, posut s sezamom, s hrustljavo skorjico in z mehko notranjostjo, ki se prodaja na ulici

Simit – okrogel kruhek s sezamom, ki se prodaja na ulicah. FOTO: splet

Turčija ponuja tisoče vrst baklave. FOTO: splet

Slaščice

Baklava – zelo tanki listi testa (jufka), premazani z maslom, polnjeni z orehi, s pistacijami ali z mandeljni, preliti s sirupom iz sladkorja, meda, limoninega soka in začimb, narezani v različnih oblikah

Helva ali halva – beli lešnik ali turški med, sezamova moka, pšenična moka ali zdrob s pečenimi mandeljni, pomešanimi s sladkorjem, z medom in vodo vrtnice

Kunefe – sladka jed iz tankih rezancev, sira in sladkornega sirupa ali sladka jed iz sladkorja in škroba z različnimi oreščki, začimbami in aromami, npr. vodo vrtnice ali limoninim sokom

Revani – kolač iz zdroba, s sladkornim sirupom in z limoninim sokom

Sutlac – riž na mleku, prelit s karamelo

Tulumba tatlisi – v vročem olju ocvrte kroglice, prelite s sirupom

Zerde – desert z žafranom

Napitki

Ayran – napitek iz jogurta, razredčenega s slano vodo

Boza – sladek fermentirani napitek iz ajde ali prosa

Loguza serbeti – sladek napitek, namenjen svečanim priložnostim, kot dobrodošlica

Raki – napitek z janežem, vsebuje do 50 odstotkov alkohola, pridobiva se s pečenim sadjem, z datlji, iz svežega ali sušenega grozdja

Tukenmez – različni sadni sokovi

Cay – večinoma črni čaj