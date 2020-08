Špageti s suhimi paradižniki

Za 4 osebe:

300 g špagetov

200 g suhih paradižnikov

100 g pancete

1 skodelica črnih oliv brez koščic

sol, poper, oljčno olje

1 dl suhega belega vina

Paradižnike za deset minut namočimo v vodi, odcedimo in narežemo na koščke. Panceto narežemo na koščke in prepražimo na oljčnem olju. Ko je zapečena, dodamo paradižnike, zalijemo z vinom in dušimo, dokler tekočina ne povre. Previdno solimo, saj so lahko že paradižniki zelo slani, popramo in dodamo na koščke narezane olive. Špagete skuhamo v slani vodi, odcedimo in stresemo nazaj v lonec. Dodamo omako, dobro premešamo in pustimo pokrito pet minut, preden postrežemo.

Posušeni paradižniki pridejo prav, ko svežih ali konzerviranih ni na voljo, seveda pa tudi vselej, ko želimo malo posebno jed. Suhi paradižniki imajo v primerjavi s svežimi precej močnejši okus, poleg tega so praviloma slani, zato previdno pri dosoljevanju.Pred uporabo jih obvezno namočimo v vodi za približno deset minut, sicer bodo ostali žilavi, tudi če jih bomo dušili v omaki. Seveda se bodo zmehčali, če jih kuhamo v enolončnici ali omaki. Če uporabimo paradižnik, vložen v olje, namakanje seveda ni potrebno. Vloženi v olje in dobro zaprti v steklenice bodo tudi obstojnejši od suhih.