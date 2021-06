Soustvarjamo na polno

Znamka Union od nekdaj povezuje ljudi in v sebi nosi strast do druženja in življenja. Potem si verjetno predstavljate, kako močno smo poleg vas tudi mi pogrešali druženja, zabave, petkovo pivo, svobodno gibanje ... Pogrešali smo življenje na polno.Predvsem pa smo pogrešali stike, pogovore z gostinci, natakarji, gosti, potrošniki, saj so ravno vsi našteti navdih za vse naše novosti in razvojne projekte.Ker so bili lansko jesen gostinski lokali zaprti in rojstnodnevne zabave v naši Pivnici Union ni bilo, smo zvarili posebno rojstnodnevno zimsko temno pivo, ga ročno natočili v posebne steklenice in ponudili potrošnikom v darilnem pakiranju. Ker je bila serija res omejena, je bilo pivo do novega leta razprodano, odzivi pa fantastični. Največkrat so pivci pohvalili sladek okus piva in seveda vonj po vanilji in medenjakih. In ravno ti odzivi so nas spodbudili k razvoju novega piva.“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško Union