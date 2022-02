Recept: Odlična solata

Za to jed potrebujemo vloženi topinambur, ki ga pripravimo tako, da 1 kilogram topinamburja očistimo in narežemo na tanke lističe. Zmešamo 100 g alkoholnega kisa, 170 g jabolčnega kisa, 200 g sladkorja, 700 g vode ter dodamo črn poper v zrnu, koriandrova semena, pol janeževe zvezde, šalotko ter vejice timijana in pehtrana.

Za 4 osebe: 100 g mlade solate ali špinače 120 g kuhane čičerike pinjole 200 g vloženega topinamburja 80 g rdečih redkvic 100 g špargljev pomaranča, maline parmezan balzamična redukcija preliv: oljčno olje, limonov sok, sol in poper Solato operemo in osušimo. Pinjole suho prepražimo. Redkvico operemo in narežemo na tanke kolobarje. Šparglje očistimo, odlomimo trše dele, narežemo in na hitro opečemo na oljčnem olju. Pomarančo filiramo. Pred serviranjem vse sestavine narahlo zmešamo s prelivom. Preložimo v servirno posodo. Po vrhu potresemo pinjole, nariban parmezan in pokapljamo z reduciranim balzamičnim kisom.

Kuhano tekočino z začimbami precedimo in prelijemo po topinamburju. Zapremo v kozarec in hranimo na hladnem. Recept je iz knjižice Okusne jedi iz invazivnih tujerodnih rastlin, ki je pod okriljem Biotehniškega centra Ljubljana in projekta Applause izšla v e-obliki.