Recept: solata z redkvicami

Za 4 osebe:

3 pesti regrata

3 pesti mlade špinače

1 pest rukole

1 šopek redkvic

6 jajc

100 g sira feta

sol, poper

oljčno olje, jabolčni kis

Regrat, špinačo in rukolo očistimo, operemo in osušimo. Redkvice očistimo, operemo in narežemo na tanke kolobarje. Jajca v trdo skuhamo, ohladimo in olupimo, feto narežemo ali nadrobimo. V skledo stresemo špinačo, regrat in rukolo, solimo in popramo ter dodamo olje in kis. Premešamo in razdelimo v skodelice. Jajca narežemo na četrtine in jih razporedimo po solati, potresemo z narezanimi redkvicami ter nadrobljenim sirom.