Solata z rdečo peso

Za 4 osebe:

3 rdeče pese

2 pomaranči

150 g mocarele

1 pest rukole

1 skodelica pinjol

sol, oljčno olje, jabolčni kis

Rdečo peso operemo, po potrebi obrežemo in skuhamo v slani vodi. Ohladimo, olupimo in narežemo na koščke. Pomaranči olupimo in razdelimo na krhlje, rukolo operemo, otresemo in po potrebi narežemo. Mocarelo narežemo na koščke. Pinjole stresemo v vročo ponev brez maščobe in jih pražimo nekaj minut, ves čas mešamo. Rdečo peso, pomarančo, mocarelo, rukolo in pinjole enakomerno razdelimo na krožnike oziroma v skodelice. V lončku zmešamo kis, olje in sol in prelijemo po solati.

Pri solatah ni pravil, ki si jih ne bi drznili kršiti. Slano gre s sladkim, kislo z grenkim, zelenjava s sadjem, to pa s sirom ali mesom. Pravkar je čas, da preizkušamo različne kombinacije z rdečo peso, ki jo lahko skuhamo ali spečemo, privoščimo pa si tudi surovo, ki je tudi najbolj zdrava. K okusu rdeče pese, ki spominja na zemljo, se imenitno poda sladkobna pomaranča, vse pa zaokrožimo z grenkasto rukolo.Današnji recept nam pravi, da si pri sestavljanju solat lahko privoščimo še tako nemogoče kombinacije, pa bodo zagotovo zadovoljile zahtevne jedce. Namesto pomaranče se izvrstno obnese tudi grenivka.