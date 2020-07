Solata z ješprenjem

Za 4 osebe:

1 skodelica ješprenjeve kaše

2 manjši kumari

1 rdeča čebula

1 konzerva fižola

2 žlici sončničnih semen

1 limona

sol, poper, olje

sveži peteršilj

Ješprenj čez noč namočimo in skuhamo v slani vodi. Odcedimo in speremo. Kumare po potrebi olupimo in narežemo na majhne koščke. Čebulo olupimo in nasekljamo. V skledo stresemo ješprenj, kumare, fižol, ki smo ga sprali pod tekočo vodo, čebulo in sončnična semena. Dobro premešamo. V lončku zmešamo limonin sok, malo soli in olja, po želji popramo. Enakomerno prelijemo po solati in rahlo premešamo. Okrasimo s svežim peteršiljem.

Živila, ki jih pozimi pripravljamo kot enolončnice in druge jedi na žlico, na primer ričet, spomladi in poleti pripravimo nekoliko drugače. Ješprenjeva kaša je prav okusna, če jo dodamo spomladanski zelenjavni juhi, lahko pa jo uporabimo kot osnovo za imenitno solato z zelenjavo, ki jo lahko ponudimo hladno ali toplo.Lahko jo obogatimo s popečeno slanino ali ocvirki, v tem primeru bo solata bolj okusna topla. Uporabimo lahko poljubno zelenjavo, kar imamo pač pri roki, namesto kumaric papriko, namesto fižola čičeriko ali grah. Okusna bo tudi, če jo prelijemo z jogurtovim zeliščnim prelivom.