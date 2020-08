Solata s šampinjoni

Za 4 osebe:

300 g šampinjonov

1 skodelica vloženih šampinjonov

1 velika rdeča paprika

1 šopek redkvic

100 g sira feta

1 velika pest mešane kitajske listnate zelenjave

1 limona

sol, oljčno olje

Sveže šampinjone očistimo in narežemo na lističe. Zelenjavo očistimo, operemo in osušimo. Redkvice narežemo na tanke rezine, listnato zelenjavo po potrebi na manjše koščke, papriko na rezance. Sveže šampinjone na hitro popečemo na žaru ali v ponvi na nekaj kapljicah olja in na visoki temperaturi. Stresemo v veliko skledo in nekoliko ohladimo. Dodamo vložene šampinjone in zelenjavo, solimo ter rahlo premešamo. Razdelimo na krožnike, pokapljamo z oljčnim oljem in limonovim sokom ter potresemo z nadrobljenim sirom.

Iz sestavin, ki smo jih uporabili v današnjem receptu, lahko pripravimo različne jedi, presne, popečene ali kombinirane. Skupaj z gobami popečemo še vso zelenjavo, zelo na hitro, v veliki ponvi ali v voku, če ga imamo. Dodamo nekaj azijskih začimb, morda sojino omako ter česen in čili ali ingver, in odlična pikantna jed je pripravljena.Če jo zalijemo z malce vode in zgostimo s škrobom, bo okusna azijska omaka, ki ji dodamo še kuhan riž ter zraven postrežemo kalčke ali solato. Pri tem je pomembno predvsem, da zelenjave ne dušimo ali pražimo predolgo.