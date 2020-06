Solata s pršutom in popečenimi marelicami (RECEPT)

Za 4 osebe:

16 marelic

16 rezin pršuta

1 večja čebula

200 g mocarele

1 glava solate

sol, oljčno olje

1 limona

3 žlice mešanih semen

Čebulo olupimo in narežemo na tanke rezine. Solato očistimo, narežemo, operemo in osušimo. Oboje stresemo v skledo, solimo, pokapljamo z oljem in premešamo. Razdelimo na krožnike. Pršut zavijemo v rolice in razporedimo po solati, dodamo mocarelo in potresemo s semeni. Če želimo, lahko pršut na hitro popečemo ali nadomestimo s slanino. Marelice razpolovimo, izkoščičimo in popečemo na žaru, na vsaki strani približno dve minuti. Naložimo na solato, pokapljamo z limonovim sokom in postrežemo.

Med najbolj znane jedi s temi slastnimi sadeži gotovo štejemo cmoke, ki jih pripravimo iz krompirjevega ali skutnega testa, pa različne pite, torte in zavitke iz kvašenega, krhkega ali listnatega testa. Sveže so odlične v kombinaciji z jogurtom, skuto ali smetano pa tudi s trdimi siri. Odlične so tudi v družbi drugih vrst sadja, v sadnih solatah ali poletnih bovlah. Imeniten je sok, s stepeno smetano ga ponudimo kot hrano, ne kot pijačo. Med boljše posladke štejemo marmelado, ki jo namažemo na kruh ali palačinke, lahko pa jo dodamo, podobno kot brusnično, k mesu ali sirom. Z žlico marmelade potešimo tudi nenadni napad želje po sladkem.